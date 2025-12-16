Американские военные атаковали три суда в Тихом океане

Военные США сообщили об ударе по трем судам с наркотиками в Тихом океане

Американские военнослужащие 15 декабря нанесли удар по трем судам в Тихом океане по приказу главы Пентагона Пита Хегсета. Как сообщает Южное командование Вооруженных сил США в соцсети X, они перевозили наркотики в международных водах.

«Объединенная оперативная группа Southern Spear осуществила смертоносные кинетические удары по трем судам, принадлежащим организациям, признанным террористическими, в международных водах», — говорится в сообщении. Уточняется, что разведка подтвердила причастность этих судов к наркоторговле.

В результате ударов были убиты восемь мужчин-«наркотеррористов». Трое из них находились на первом судне, двое — на втором, и еще трое — на третьем.

Ранее армия США уничтожила другое судно неподалеку от Венесуэлы. Как сообщал Хегсет, оно также было причастно к обороту наркотиков.