Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:15, 16 декабря 2025Мир

Американские военные атаковали три суда в Тихом океане

Военные США сообщили об ударе по трем судам с наркотиками в Тихом океане
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Американские военнослужащие 15 декабря нанесли удар по трем судам в Тихом океане по приказу главы Пентагона Пита Хегсета. Как сообщает Южное командование Вооруженных сил США в соцсети X, они перевозили наркотики в международных водах.

«Объединенная оперативная группа Southern Spear осуществила смертоносные кинетические удары по трем судам, принадлежащим организациям, признанным террористическими, в международных водах», — говорится в сообщении. Уточняется, что разведка подтвердила причастность этих судов к наркоторговле.

В результате ударов были убиты восемь мужчин-«наркотеррористов». Трое из них находились на первом судне, двое — на втором, и еще трое — на третьем.

Ранее армия США уничтожила другое судно неподалеку от Венесуэлы. Как сообщал Хегсет, оно также было причастно к обороту наркотиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп созвонился с Зеленским и европейцами после переговоров в Берлине. Как президент США оценивает прогресс в достижении мира?

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    Россияне раскрыли планируемые траты на Новый год

    Стало известно о ликвидации идейного нациста на Украине

    Солдаты ВСУ застрелили мирного жителя в ДНР

    Экс-сотрудник СБУ указал на нежизнеспособность украинского мирного плана

    Стало известно о продвижении российских военных у Гуляйполя

    Американские военные атаковали три суда в Тихом океане

    Потомок Чайковского высказался о попытках отменить русскую культуру в США

    На Западе рассказали о способе Трампа оправдать поражение Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok