Белый дом раскрыл тему предстоящего выступления Трампа

Белый дом: Трамп в ходе выступления расскажет о достижениях на посту президента

Президент США Дональд Трамп в ходе своего предстоящего выступления расскажет о своих достижениях на посту главы государства. Тему его обращения раскрыла пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью телеканалу Fox News.

«Президент Трамп будет говорить о том, что нас ждет впереди. Лучшее, как он часто говорит, еще впереди, и поэтому он обратится к стране и расскажет обо всех своих исторических достижениях за прошедший год», — сообщила она.

Левитт добавила, что американский лидер также, возможно, расскажет об инициативах, которые будут подготовлены в 2026 году.

Ранее Трамп анонсировал свое выступление. Оно состоится в четверг, 18 декабря, в 5:00 по московскому времени.