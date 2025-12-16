Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:18, 16 декабря 2025Мир

Трамп анонсировал выступление на необъявленную тему

Трамп анонсировал выступление на необъявленную тему 18 декабря
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что выступит с обращением к нации в четверг, 18 декабря. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

Обращение из Белого дома состоится в 5:00 по московскому времени. «Это был отличный год для нашей страны, и лучшее еще впереди», — отметил американский лидер. При этом Трамп не уточнил, на какую тему будет выступление.

Ранее Дональд Трамп пожаловался на любовь народа к первой леди США. По его словам, американцы любят его супругу Меланию больше, чем его. Глава Белого дома добавил, что ему это не нравится, и пообещал, что поговорит с первой леди по этому поводу.

До этого американский лидер заявил, что хочет учредить в США единый центральный орган, регулирующий применение искусственного интеллекта (ИИ). Политик также добавил, что планирует заключить крупную сделку в сфере ИИ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хотите гарантии — уходите из Донбасса». Что известно о новом ультиматуме США и как отреагирует на него Киев?

    Долиной пригрозили выселением

    Анонсирована тотальная блокировка YouTube

    В США рассказали о решающей неделе для Украины и Европы

    В Белом доме высказались о скандале Зеленского с Трампом

    Премьера Финляндии раскритиковали из-за слов о российской угрозе

    Дмитриев предрек замену Британии на Россию в крупном соглашении с США

    Министерство войны США решило изменить число генералов

    Белый дом раскрыл тему предстоящего выступления Трампа

    Сержант батальона ВСУ захотел устроить построение на передовой и поплатился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok