Трамп анонсировал выступление на необъявленную тему 18 декабря

Президент США Дональд Трамп заявил, что выступит с обращением к нации в четверг, 18 декабря. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

Обращение из Белого дома состоится в 5:00 по московскому времени. «Это был отличный год для нашей страны, и лучшее еще впереди», — отметил американский лидер. При этом Трамп не уточнил, на какую тему будет выступление.

Ранее Дональд Трамп пожаловался на любовь народа к первой леди США. По его словам, американцы любят его супругу Меланию больше, чем его. Глава Белого дома добавил, что ему это не нравится, и пообещал, что поговорит с первой леди по этому поводу.

До этого американский лидер заявил, что хочет учредить в США единый центральный орган, регулирующий применение искусственного интеллекта (ИИ). Политик также добавил, что планирует заключить крупную сделку в сфере ИИ.