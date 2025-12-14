Трамп пожаловался на любовь народа к первой леди США

Трамп: Публика любит первую леди США Меланию больше, чем меня

Президент США Дональд Трамп шутку пожаловался, что публика больше любит его супругу Меланию. Выступление политика транслировал APT News.

Стоя рядом с женой во время рождественского приема в Белом доме, американский лидер отметил, что во время каждой своей речи видит плакаты: «Мы любим нашу первую леди».

«Что я могу сделать? Мне это не нравится, потому что, кажется, они любят ее больше, чем меня, и меня это не радует. Я недоволен», — заявил политик. Глава Белого дома добавил, что поговорит с супругой по этому поводу.

Ранее Мелания Трамп попала в список самых стильных людей 2025 года по версии The New York Times (NYT). Супруга американского лидера попала в топ благодаря образам со шляпами.