02:32, 12 декабря 2025Мир

Трамп заявил о желании заключить одну крупную сделку

Трамп заявил, что планирует заключить крупную сделку в сфере ИИ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что хочет учредить в США единый центральный орган, регулирующий применение искусственного интеллекта (ИИ). Политик также добавил, что планирует заключить крупную сделку в сфере ИИ, пишет РИА Новости.

Помимо этого, президент отметил, что в сфере искусственного интеллекта будет лишь один победитель — Соединенные Штаты или Китай. Такие заявления он сделал во время церемонии подписания указа по устранению препятствий в государственном регулировании сферы ИИ.

Кроме того, Reuters со ссылкой на помощника Трампа пишет, что политик подпишет поручение, согласно которому ИИ будет работать в рамках единой национальной системы.

В ноябре глава Белого дома заявил, что США обладают «наибольшей ядерной мощью» в мире. Трамп «ненавидит это признавать, потому что это ужасно». Он также заявил, что на втором месте, по его мнению, стоит Россия, а на третьем — Китай, но через четыре-пять лет страны догонят США.

До этого Дональд Трамп заявлял, что отношения США и Китая носят соревновательный характер. По его словам, страны всегда наблюдают друг за другом.

