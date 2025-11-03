Трамп определил характер отношений США и Китая

Трамп: Отношения США и Китая носят соревновательный характер

Отношения Соединенных Штатов Америки (США) и Китайской Народной Республики (КНР), по словам президента США Дональда Трампа, носят соревновательный характер, об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

Трамп отметил, что мир очень конкурентный, особенно, когда речь идет о Китае и США. Страны всегда наблюдают друг за другом.

«Я думаю, что мы очень хорошо ладим, и я думаю, что мы можем стать больше, лучше и сильнее, работая с ними, а не просто выбивая их из игры», — добавил американский лидер.

Помимо этого, Трамп назвал отношения с председателем КНР Си Цзиньпином прекрасными.

Трамп в интервью также прокомментировал передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Президент США заявил, что не рассматривает этот вопрос, уточнив, что он может изменить свою позицию, но «в данный момент не делает этого».