10:18, 16 декабря 2025Бывший СССР

Бывший командир «Азова» высказался о трупе НАТО

Экс-командир «Азова» Жорин: Западные гарантии безопасности — это труп НАТО и ЕС
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Yves Herman / Reuters

Западные гарантии безопасности, предлагаемые Украине в рамках мирного урегулирования, означают смерть НАТО и Евросоюза (ЕС). Так ошибку переводчика в ходе брифинга Владимира Зеленского прокомментировал в социальных сетях бывший командир полка «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в России) Максим Жорин.

«Трупы НАТО и ЕС обеспечат перемирие [Москвы и Киева]. Цитата переводчицы на конференции. Примерно так я и вижу гарантии безопасности от Запада», — заявил экс-командир.

Украинская переводчица ошиблась, переведя с английского слово troops (войска) как «трупы», во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Фридриха Мерца в понедельник, 15 декабря. Слушая речь через наушники, Зеленский осознал, что произошла ошибка в переводе, выразив надежду, что люди поняли, что на самом деле имелось в виду.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что представители США и ЕС договорились предоставить Украине схожие с пятой статьей НАТО гарантии безопасности по завершении российско-украинского конфликта. По его словам, «речь идет о схожих гарантиях безопасности», предполагающих основные пункты пятой статьи Североатлантического договора.

