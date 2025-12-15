Украинская переводчица рассказала о «трупах НАТО или ЕС» на брифинге Зеленского

Переводчица оговорилась, заявив, что «трупы» НАТО обеспечат безопасность Украины

Украинская переводчица ошиблась, переведя с английского слово troops (войска) как «трупы», во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Фридриха Мерца. На это обратил внимание Telegram-канал РЕН ТВ.

«Можно ли представить себе, что «трупы» НАТО или ЕС будут обеспечивать безопасность на территории, где сейчас проходит замороженная линия фронта?» — приводятся слова переводчицы на брифинге.

Слушая речь через наушники, Зеленский осознал, что произошла ошибка в переводе, выразив надежду, что люди поняли, что на самом деле имелось ввиду.

«Вероятно, в переводе прозвучали некоторые неточности. Думаю, украиноязычные слушатели поняли, о чем идет речь», — пояснил Зеленский

14 и 15 декабря в Берлине состоялась встреча украинской и американской делегаций. Глава переговорной группы Украины Рустем Умеров выразил надежду на скорейшее достижение соглашений с США.