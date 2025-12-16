Реклама

09:05, 16 декабря 2025Из жизни

Частный детектив назвал признаки неверности

UNILAD: Частный детектив назвал признаком неверности резкое изменение поведения
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Частный детектив Майк ЛаКорт назвал признаки возможной неверности партнера или партнерши в беседе с LADbible Stories. Об этом сообщает издание UNILAD.

По словам ЛаКорта, насторожиться стоит при резких изменениях в привычном поведении. Он советует сравнить текущее поведение партнера или партнерши с тем, каким оно было раньше, и обратить внимание на отличия.

Еще один тревожный сигнал, который заметил детектив, — это повышенная скрытность в отношении гаджетов и переписки. ЛаКорт считает, что если телефон раньше свободно лежал на виду, а теперь девушка старается не оставлять его без присмотра, это должно вызывать вопросы.

Детектив утверждает, что нередко неверность выдают заметные изменения во внешности и образе жизни партнера или партнерши: они обзаводятся новой одеждой, начинают заниматься спортом, резко меняют стиля.

Однако главным индикатором ЛаКорт считает так называемое неучтенное время — периоды, когда партнер или партнерша нарушают привычный график, возвращаются поздно без внятных объяснений, а их местонахождение остается неизвестным.

Детектив подчеркнул, что ни один из этих признаков сам по себе не доказывает измену. Перемены могут иметь совершенно невинные объяснения: например, подготовка сюрприза или новая работа с ненормированным графиком.

Ранее сообщалось, что жительница Тайваня подала на мужа в суд после измены и не смогла доказать факт неверности из-за собственной ошибки. Она застала мужа с другой, но не смогла снять этого на видео.

