Депутат Рады захотела добиться увольнения Сырского одним способом

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая отказалась деблокировать трибуну парламента до увольнения главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом она написала в Telegram-канале.
«Не препятствую голосованию, ведь есть важные законопроекты, но блокирую трибуну, пока не будет увольнения Сырского», — написала она.
Нардеп также требует проведения военной реформы. Она опубликовала фотографию, на которой стоит у трибуны с надписью «Сырского на увольнение».
Ранее Безуглая уже объявляла забастовку с требованием уволить главкома ВСУ. Она высказалась о нереалистичных заявлениях украинского командования и о положении ВСУ на фронте, сложившимся из-за продвижения российских войск.