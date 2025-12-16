Реклама

15:01, 16 декабря 2025Бывший СССР

Депутат Рады захотела добиться увольнения Сырского одним способом

Депутат Рады Безуглая отказались деблокировать трибуну до увольнения Сырского
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая отказалась деблокировать трибуну парламента до увольнения главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Не препятствую голосованию, ведь есть важные законопроекты, но блокирую трибуну, пока не будет увольнения Сырского», — написала она.

Нардеп также требует проведения военной реформы. Она опубликовала фотографию, на которой стоит у трибуны с надписью «Сырского на увольнение».

Ранее Безуглая уже объявляла забастовку с требованием уволить главкома ВСУ. Она высказалась о нереалистичных заявлениях украинского командования и о положении ВСУ на фронте, сложившимся из-за продвижения российских войск.

