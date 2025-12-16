Депутат Рады захотела добиться увольнения Сырского одним способом

Депутат Рады Безуглая отказались деблокировать трибуну до увольнения Сырского

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая отказалась деблокировать трибуну парламента до увольнения главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Не препятствую голосованию, ведь есть важные законопроекты, но блокирую трибуну, пока не будет увольнения Сырского», — написала она.

Нардеп также требует проведения военной реформы. Она опубликовала фотографию, на которой стоит у трибуны с надписью «Сырского на увольнение».

Ранее Безуглая уже объявляла забастовку с требованием уволить главкома ВСУ. Она высказалась о нереалистичных заявлениях украинского командования и о положении ВСУ на фронте, сложившимся из-за продвижения российских войск.