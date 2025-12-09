Нардеп Безуглая объявила забастовку с требованием уволить главкома ВСУ Сырского

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая объявила забастовку с требованием уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Я приняла решение возобновить свою забастовку и блокировать всю деятельность парламента в зале, пока не уволят Сырского», — написала нардеп.

По ее словам, страна находится в сложном положении, для разрешения которого не принимается никаких действий. Безуглая высказалась о нереалистичных заявлениях украинского командования и о положении ВСУ на фронте, сложившимся из-за продвижения российских войск.

«ПВОдо сих пор имеет критические проблемы с упорядочиванием, мы пропускаем российские беспилотники», — заявила она. По словам Безуглой, спасение Украины кроется в военной реформе, что невозможно сделать, пока главком Сырский занимает свой пост.

Ранее Сырского заподозрили в употреблении психотропных веществ. Кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников обратил внимание на неадекватное поведение главкома во время поездок на линию боевого соприкосновения и на различных мероприятиях.