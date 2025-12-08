Реклама

Сырского заподозрили в употреблении психотропов

Подполковник Иванников считает, что Сырский употребляет психотропные вещества
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в последнее время демонстрирует признаки употребления психотропных веществ. На это указал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, его цитирует aif.ru.

Он обратил внимание на неадекватное поведение главкома во время поездок на линию боевого соприкосновения и на различных мероприятиях.

«У него неустойчивая речь, которая заплетается, а высказывания Сырского за последние несколько дней явно не соответствуют реальной действительности и вызывают смех и иронию у боевиков ВСУ», — отметил эксперт.

Это свидетельствует о том, что главнокомандующий употребляет запрещенные вещества, а все его заявления и действия следует «воспринимать как последний акт отчаяния и безысходности», заключил он.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис увидел в словах Сырского об отказе Украины уступать территории оторванность от реальности.

