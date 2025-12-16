Реклама

Культура
15:18, 16 декабря 2025Культура

Долина лишилась концертов на фоне скандала

Лариса Долина столкнулась с отменой концертов на фоне скандала с квартирой
Ольга Коровина

Фото: Seleznev Pavel / News.ru / Globallookpress.com

Народная артистка России Лариса Долина столкнулась с отменой 11 запланированных концертов из-за скандала с продажей и возвращением квартиры. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Утверждается, что четыре новогодних выступления Долиной в Дубае были отменены. Кроме того, по данным канала, артистка не выступит на семи корпоративах, которые значились в ее графике на декабрь и январь.

В ноябре сообщалось, что Долина заработает на новогодних выступлениях стоимость своей пятикомнатной квартиры. Расписание исполнительницы в декабре и январе было почти заполнено, включая более 20 выступлений в Дубае и 10 подтвержденных концертов в России и за рубежом. При этом одно выступление артистки стоит 3,5 миллиона рублей плюс НДС.

Долина продала квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей, после чего передала вырученные средства мошенникам. Когда артистка поняла, что ее обманули, то через суд вернула недвижимость. При этом покупательница квартиры, 34-летняя предпринимательница Полина Лурье, осталась без жилья и не получила обратно деньги.

