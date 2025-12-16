Реклама

Экономика
20:00, 16 декабря 2025

Эксперты оценили поправки в закон о локализации такси

НСТ: Эксперт Лозинская прокомментировала квоты на нелокализованные машины такси
Светлана Ходос

Фото: YuryKara / Shutterstock / Fotodom  

Госдума во II чтении одобрила поправки в закон о локализации автомобилей такси, согласно которым для самозанятых граждан, работающим на своих машинах, не соответствующих требованиям законодательства, будут введены региональные квоты. По мнению исполнительного директора ассоциации «Национальный совет такси» Наталии Лозинской, которое приводит ТАСС, мера позволит сохранить водителей в отрасли.

Согласно закону, в регионах до 25% перевозчиков-частников смогут продолжить работать на своих автомобилях, даже если они не соответствуют требованиям по локализации. Действовать режим будет до 1 января 2033 года, а для включения в список техника должна быть в собственности у водителя не менее полугода.

«Это абсолютно правильный комплекс мер, направленный на повышение устойчивости отрасли такси и поддержку подработчиков в регионах. Так, введение квот на нелокализованные автомобили самозанятых водителей даст возможность сохранить значительный объем водителей в отрасли, особенно тех, кто в регионах выполняет заказы на личных автомобилях», — считает эксперт.

Сегодня более чем у 72 процентов таксомоторных компаний свыше половины парков не соответствует требованиям нового закона. Лозинская отметила, что на фоне текущей экономической ситуации бизнес попросту не сможет оперативно обновить автопарки и привести их в соответствие с требованиями закона о локализации.

По ее мнению, положительный эффект также сможет дать восстановление ранее полученного разрешения на перевозку пассажиров в ситуациях, когда автомобиль по какой-то причине выпал из реестра. Например, при выходе машины из лизинга или переезде водителя в другой регион. Тем более что ранее был принят закон, согласно которому граждане смогут работать в сфере пассажирских перевозок не только по месту постоянной регистрации.

    Обсудить
