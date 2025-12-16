Эксперты выяснят мотив напавшего на подмосковную школу

СК назначит экспертизы напавшему на школу в Одинцово для установления мотива

Задержанному за нападение на школу в подмосковном Одинцово подростку назначат комплекс судебных экспертиз для установления мотива преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

В рамках расследования уголовного дела по факту произошедшего в учебном заведении Подмосковья задержан 15-летний ученик школы.

В МВД восстановили картину случившегося. В 09:00 полиция получила сообщение из школы в Горках-2. Вооруженный подросток ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а затем нанес ножевое ранение 10-летнему школьнику.

Нападавший бросался на детей на территории учебного заведения и успел ранить двух школьников, сообщает Telegram-канал Shot. Ученики выбегали на улицу без верхней одежды и прятались в подъездах соседнего дома.

Подросток забаррикадировался в одном из кабинетов, сообщалось, что он взял заложника. В школе была проведена эвакуация, к месту ЧП прибыл спецназ.