Восстановлена картина нападения девятиклассника на школу в Подмосковье

МВД: Подросток распылил перцовый баллончик в охранника и ранил ножом детей

Полицейские везут задержанного девятиклассника к следователю. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении МВД России.

В ведомстве восстановили картину его нападения: в 9:00 часов полиция получила сообщение из школы в подмосковных Горки-2. Вооруженный подросток ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а затем нанес ножевое ранение десятилетнему школьнику.

Нападавший на территории учебного заведения бросался на детей, успел ранить двух школьников, сообщает Telegram-канал SHOT. Ученики выбегали на улицу без верхней одежды и прятались в подъездах соседнего дома.

Подросток забаррикадировался в одном из кабинетов, сообщалось, что он взял заложника. В школе была проведена эвакуация, к месту ЧП прибыл спецназ.

В результате штурма напавшего задержали.