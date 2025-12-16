Гигантская дыра на пути в школу в российском городе попала на видео

В Екатеринбурге вырыли гигантскую дыру на дороге в школу

На дороге, ведущей в одну из школ в Екатеринбурге, появилась гигантская дыра в асфальте, мимо которой приходится ходить детям. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

Дыру вырыли сотрудники коммунальных служб во время аварийных работ недалеко от школы №181 в Академическом районе российского города. Участок оградили сеткой, которая вскоре рухнула. После обращения в районную администрацию ограждение вернули.

На кадрах видно, как дети проходят по узкому участку асфальта рядом с неогороженной дырой. Некоторые школьники останавливаются, чтобы получше рассмотреть поврежденную зону.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре коммунальщики уложили асфальт поверх снега и попали на видео.