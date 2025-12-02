Коммунальщики решили положить асфальт на снег и попали на видео

В Комсомольске-на-Амуре коммунальщики решили положить асфальт поверх снега

Асфальт поверх снега в мороз решили положить коммунальные службы в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Покрытие кладут вокруг главного стадиона города «Авангард». Работы ведутся в рамках проекта «Демография» и должны быть завершены к концу 2025 года. Отмечается, что работы ведутся до ночи и с привлечением добровольцев.

На опубликованных кадрах коммунальщики лопатами сыплют асфальт на покрытую снегом землю, по уже проложенному покрытию катается асфальтоукладчик.

Ранее в центре Иркутска, на пересечении улиц Дзержинского и Декабрьских Событий, из-за прорыва трубы провалился асфальт. Улицы по бордюр затопило водой, воду в ближайших домах пришлось отключить, а часть улиц — временно перекрыть.