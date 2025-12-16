Горные породы возрастом около 150 миллионов лет обнаружили в российском регионе

Горные породы возрастом 150 миллионов лет нашли в Самарской области

Ранее неизвестное место горных отложений возрастом примерно 150 миллионов лет обнаружили геологи в Самарской области. Оно расположено в поселке Поповка близ Сызрани, пишет RG.RU.

Эти древние горные породы относятся к верхней части кимериджского яруса юрского периода. В поселке, где они были найдены, специалисты вскрыли темно-серые глины, типичные для отложений кимериджского яруса. Это очень ценная находка для палеонтологии.

«На полевом этапе нам стало понятно, что некоторые из найденных аммонитов нетипичны для Кашпира. Часть аммонитов мы отправили на экспертизу в Геологический институт РАН в Москве. Там подтвердили нашу догадку: в Самарской области открываются пограничные отложения кимериджского яруса и волжского региояруса. Первый распространен на всей планете, второй — только на дне бывшего Бореального океана, который является прародителем нынешнего Северного Ледовитого», — пояснил старший преподаватель кафедры «Геология и физические процессы нефтегазового производства» Владимир Моров.

Ранее подобные находки в этом российском регионе были обнаружены только у села Валы в национальном парке «Самарская Лука» и около поселка Заводской в Сызрани.

До этого во время раскопок на месте строительства газопровода в Чечне нашли полноценную литейную мастерскую, где древние жители Кавказа изготавливали орудия труда, оружие и украшения из металла.