Госдума ратифицировала торговое соглашение с Монголией

Госдума ратифицировала временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией

Госдума ратифицировала временное торговое соглашение между государствами-участниками Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Монголией, подписанное 27 июня 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что объем российского экспорта за 2024 год, подпадающего под тарифные обязательства Монголии в рамках соглашения, оценивается в 2,3 миллиарда долларов, а тот факт, что у страны кроме ЕАЭС заключено подобное соглашение только с Японией позволит повысить конкурентоспособность российской продукции в ряде сфер.

Как следует из материалов к документу, экономия на уплате таможенных пошлин для Москвы оценивается в 99,2 миллиона долларов, а для Улан-Батора — в 3,7 миллиона.

Как отмечал президент России Владимир Путин, Монголия является важным торговым партнером РФ. По его словам, товарооборот двух стран увеличился в прошлом году на 17,5 процента, а в начале текущего «вырос еще на 25 с лишним процентов».