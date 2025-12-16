Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:30, 16 декабря 2025Наука и техника

Качество сна связали с риском развития распространенного кожного заболевания

IJBM: Люди с нормальным сном реже сталкиваются с развитием псориаза
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Drobotdean / Freepik

Люди, которые регулярно спят по «здоровому» режиму, реже сталкиваются с развитием псориаза, показало крупное долгосрочное исследование, опубликованное в International Journal of Behavioral Medicine (IJBM). Ученые проанализировали данные более 405 тысяч человек и наблюдали за ними в среднем 13,6 года.

Авторы оценивали сон по пяти параметрам: продолжительность 7–8 часов в сутки, ранний хронотип, отсутствие или редкость бессонницы, отсутствие храпа и редкая дневная сонливость. На основе этих факторов был рассчитан общий «балл сна». Чем он был выше, тем ниже оказывался риск псориаза. У участников с максимально здоровым сном вероятность заболевания была примерно на 30 ghjw ниже по сравнению с теми, у кого нарушения сна встречались чаще.

Связь сохранялась и для разных форм болезни, включая псориатический артрит. Самым значимым фактором оказалось отсутствие выраженной дневной сонливости — с ним риск псориаза снижался почти на 20%. Остальные характеристики сна давали более умеренный, но стабильный защитный эффект.

Исследователи отмечают, что влияние сна было особенно выраженным у людей моложе 60 лет. Хотя работа не доказывает прямую причинную связь, результаты указывают на сон как на важный и потенциально управляемый фактор, который может играть роль в профилактике хронических воспалительных заболеваний кожи.

Ранее ученые выяснили, что нехватка сна связана со снижением ожидаемой продолжительности жизни почти так же сильно, как курение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Британии назвали ключевое условие прочного мира в Европе

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    Решение Зеленского по членству Украины в НАТО оценили

    Двое российских подростков подожгли лес за две тысячи долларов

    Российский губернатор заявил о подавлении четырех БПЛА

    На Байконур прибыла новая кабина обслуживания

    Путешественник описал жизнь в странах Азии фразой «в два раза дешевле, чем в России»

    Парень нашел неожиданный способ устранить засор после похода в туалет

    Качество сна связали с риском развития распространенного кожного заболевания

    В Китае рассказали о возможном получении Россией неожиданного подарка от США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok