09:34, 16 декабря 2025Наука и техника

Китай запустит лунную сверхтяжелую ракету в 2026 году

SpaceNews: Китай в 2026 году запустит лунную сверхтяжелую ракету Long March 10
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: China Daily / Reuters

Китай в 2026 году готовится запустить сверхтяжелую ракету Long March 10, предназначенную для использования в китайской лунной пилотируемой программе. Об этом со ссылкой на заявление Китайского исследовательского института ракетной техники сообщает издание SpaceNews.

Портал отмечает, что Long March 10 представлена двумя вариантами. Базовый — трехступенчатый носитель, предназначенный для запуска лунного пилотируемого корабля Mengzhou и лунного посадочного модуля. Вариант Long March 10A представляет собой частично-многоразовый двухступенчатый носитель для запусков Mengzhou на низкую околоземную орбиту к станции Tiangong.

В октябре агентство «Синьхуа» сообщило, что Китай подтвердил планы высадки человека на Луну к 2030 году.

В сентябре агентство рассказало, что Китай успешно провел статические огневые испытания первой ступени ракеты Long March 10.

