Экономика
16:45, 16 декабря 2025Экономика

Корпоративы в России призвали заменить 13-й зарплатой

Миронов: Вместо проведения корпоративов лучше выдать сотрудникам 13-ю зарплату
Кирилл Луцюк

Фото: Nick Starichenko / Shutterstock / Fotodom

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов раскритиковал практику проведения новогодних корпоративов. Политика процитировало ТАСС.

По его словам, деньги, которые российские работодатели хотят потратить на «корпоративные сборища», лучше израсходовать на выплату сотрудникам 13-й заработной платы. При этом он подчеркнул, что руководители должны потратить эти средства не на себя и не на топ-менеджеров, а на работников.

Обосновывая свою точку зрения, Миронов сослался на результаты социологического исследования, которое показало, что для 40 процентов сотрудников корпоративы не важны, а 35 процентов предпочли денежную премию вместо организации праздника.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что 13-я зарплата — это право работодателя, а не обязанность, и что в российских законах такого понятия, как 13-я зарплата, нет. Кроме того, она высказалась против того, чтобы такая выплата стала обязательной.

