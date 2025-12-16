Крыса на борту самолета заставила запаниковать пассажиров 10-часового рейса

People: Крыса сорвала обратный рейс авиакомпании KLM Airlines

Крыса на борту самолета KLM Airlines заставила запаниковать пассажиров 10-часового рейса и сорвать обратный полет. Об этом пишет издание People.

Инцидент произошел на рейсе из Амстердама (Нидерланды) до острова Аруба (Канарские острова) 10 декабря. Сообщается, что на борту находились 240 пассажиров. Многих из них крыса, проникшая на борт, заставила понервничать. Грызуна обнаружили в момент, когда лайнер летел над Атлантическим океаном. Представитель авиакомпании отметил, что у пилота не было другого выбора, кроме как продолжить полет. Он добавил, что сотрудники авиаперевозчика внимательно следили за животным — оно не приблизилось к еде.

Обратный рейс в итоге был отменен. Пострадавшим, которые ожидали борт на Канарских островах, предоставили размещение в гостинице. По словам пресс-секретаря KLM Airlines, самолет необходимо было тщательно очистить перед возвращением в эксплуатацию.

Ранее крыса проникла на борт самолета Spirit Airlines из Далласа в Лос-Анджелес и напугала пассажиров. Инцидент попал на видео.