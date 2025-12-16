Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:26, 16 декабря 2025Экономика

Курс юаня подскочил до максимума с октября 2024 года

Reuters: Курс юаня вырос до максимума за 14 месяцев
Дмитрий Воронин
СюжетКурс доллара:

Фото: Kim Kyung Hoon / Reuters

Курс китайской валюты вырос во вторник, 16 декабря, до максимальных за 14 месяцев 7,06 юаня за доллар. Как пишет Reuters, это произошло за счет сильного фиксированного курса регулятора и благодаря сезонному спросу экспортеров.

Стоимость подскочила до самой высокой с октября 2024 года отметки на фоне связанного с конвертацией валюты компаниями в конце года спроса на юани со стороны компаний, указывают, в частности, аналитики Nanhua Futures.

Курс юаня на Мосбирже в ходе текущих торгов почти не меняется, составляя около 11,26 рубля.

Накануне стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин пригрозил наказать чиновников, которые ради карьеры завышают экономические показатели, в том числе за счет создания «тщеславных проектов». По словам китайского лидера, планы должны быть «реалистичными, направленными на достижение ощутимого и беспристрастного роста».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье подросток в балаклаве и с ножом напал на элитную школу. Он убил одного человека и ранил двоих. Что известно?

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    На базе российского «Курьера» испытали станцию РЭБ

    Популярного российского стримера увезли в больницу на скорой

    В России отреагировали на призыв главы ВС Британии готовиться к нападению

    Трампу указали на его ошибки в оценке индийской экономики

    Минобороны России сделало заявление о ситуации в Купянске. Что там происходит?

    В России высказались об альтернативе вступления в НАТО для Украины

    FPV-дрон «Рубикона» сбил украинский БПЛА в воздухе и это попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok