Курс юаня подскочил до максимума с октября 2024 года

Reuters: Курс юаня вырос до максимума за 14 месяцев

Курс китайской валюты вырос во вторник, 16 декабря, до максимальных за 14 месяцев 7,06 юаня за доллар. Как пишет Reuters, это произошло за счет сильного фиксированного курса регулятора и благодаря сезонному спросу экспортеров.

Стоимость подскочила до самой высокой с октября 2024 года отметки на фоне связанного с конвертацией валюты компаниями в конце года спроса на юани со стороны компаний, указывают, в частности, аналитики Nanhua Futures.

Курс юаня на Мосбирже в ходе текущих торгов почти не меняется, составляя около 11,26 рубля.

Накануне стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин пригрозил наказать чиновников, которые ради карьеры завышают экономические показатели, в том числе за счет создания «тщеславных проектов». По словам китайского лидера, планы должны быть «реалистичными, направленными на достижение ощутимого и беспристрастного роста».