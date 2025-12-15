Си Цзиньпин пригрозил завышающим экономические показатели китайским чиновникам

Председатель КНР Си Цзиньпин пригрозил наказать китайских чиновников, которые ради карьеры завышают экономические показатели, пишет «Жэньминь жибао». Издание приводит выдержки из выступления главы Китая на Центральной экономической рабочей конференции в Пекине.
«Мы неустанно исправляли проекты, продиктованные тщеславием, и проекты, направленные на повышение политических достижений, и добились значительного прогресса, но проблема не была искоренена», — признал, в частности, Си Цзиньпин. В числе проблем, которые он привел, — практика создания «тщеславных проектов», фальсификация дат начала строительства, а также «экономика, основанная на выставлении счетов».
По словам китайского лидера, планы должны быть «реалистичными, направленными на достижение ощутимого и беспристрастного роста». «Те, кто нереалистичен, поспешен и безрассуден, создавая бюрократические барьеры и бессистемно распределяя ресурсы, будут привлечены к строгой ответственности», — предупредил председатель КНР.
Ранее стало известно, что китайским экспортерам с 1 января придется получать разрешение на вывоз примерно 300 видов стальной продукции. Соответствующее решение власти приняли на фоне рекордного объема поставок стали из страны на внешние рынки, связанного с ослаблением внутреннего спроса из-за продолжающегося спада на рынке недвижимости.