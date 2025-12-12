Китайскому бизнесу придется получать разрешение на вывоз стали из страны

Китай введет систему лицензирования экспорта стали на фоне рекордного экспорта

Китайским экспортерам с 1 января придется получать разрешение на вывоз примерно 300 видов стальной продукции. Решение властей, о котором со ссылкой на Минторг КНР пишет «Интерфакс», принято на фоне рекордного объема поставок стали из страны на внешние рынки.

В перечень продукции, экспорт которой теперь нужно будет лицензировать, попали, в частности, различные виды стальных заготовок, горячекатаный прокат и нержавеющая сталь.

Отмечается, что рост экспорта частично компенсировало ослабление спроса на стальную продукцию внутри Китая, связанное с продолжающимся спадом на рынке недвижимости.

В КНР в 2025 году нарастили поставки стальной продукции в том числе в регионы российского Дальнего Востока и в Сибирь. Тем временем некоторые страны принялись защищаться от поставок дешевой китайской стали, в том числе вводя торговые барьеры.