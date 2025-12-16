Указано место Украины в новой Стратегии нацбезопасности США

Социолог Лэйн: В Стратегии нацбезопасности США критикуют подход ЕС по Украине

В новой Стратегии национальной безопасности президент США Дональд Трамп критикует подход Европейского союза (ЕС) по Украине. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал член Академии социальных наук Великобритании, почетный профессор социологии Кембриджского университета Дэвид Лэйн.

«В стратегии содержится жесткая критика позиции европейских стран, а расширение НАТО названо неоправданным», — подчеркнул он.

При этом в целом конфликту на Украине в Стратегии нацбезопасности не отводится много места. Гораздо больше внимания уделяется стратегической стабильности в Европе и недопущению конфликта между европейскими странами и Россией, заметил социолог. В то же время моральные требования европейцев, по логике Стратегии, ведут к серьезным экономическим издержкам и человеческим жертвам, что вызывает недовольство Трампа, заключил эксперт.

Ранее Лэйн рассказал о новом подходе Трампа в отношении России. По его словам, американский лидер не рассматривает РФ как врага и угрозу национальной безопасности.