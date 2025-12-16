Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:03, 16 декабря 2025МирЭксклюзив

Указано место Украины в новой Стратегии нацбезопасности США

Социолог Лэйн: В Стратегии нацбезопасности США критикуют подход ЕС по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

В новой Стратегии национальной безопасности президент США Дональд Трамп критикует подход Европейского союза (ЕС) по Украине. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал член Академии социальных наук Великобритании, почетный профессор социологии Кембриджского университета Дэвид Лэйн.

«В стратегии содержится жесткая критика позиции европейских стран, а расширение НАТО названо неоправданным», — подчеркнул он.

При этом в целом конфликту на Украине в Стратегии нацбезопасности не отводится много места. Гораздо больше внимания уделяется стратегической стабильности в Европе и недопущению конфликта между европейскими странами и Россией, заметил социолог. В то же время моральные требования европейцев, по логике Стратегии, ведут к серьезным экономическим издержкам и человеческим жертвам, что вызывает недовольство Трампа, заключил эксперт.

Ранее Лэйн рассказал о новом подходе Трампа в отношении России. По его словам, американский лидер не рассматривает РФ как врага и угрозу национальной безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп созвонился с Зеленским и европейцами после переговоров в Берлине. Как президент США оценивает прогресс в достижении мира?

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    Потомок Чайковского высказался о попытках отменить русскую культуру в США

    На Западе рассказали о способе Трампа оправдать поражение Украины

    Спрогнозировано решение Европы по российским активам

    Индиец раскрыл правду о чистоте уличной еды

    Женщина сбежала от жестокого сутенера с помощью ChatGPT

    В США назвали главную угрозу для американских F-35 и B-21 в России

    Указано место Украины в новой Стратегии нацбезопасности США

    В украинском городе жители устроили засаду сотрудникам ТЦК и убили троих

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok