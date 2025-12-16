Реклама

09:30, 16 декабря 2025

Лукашенко высказался о борьбе с наркотиками при помощи ракет

Лукашенко: Ракетами наркотики не победишь
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Военные действия не помогут решить проблемы общепланетарного масштаба, в числе которых наркотрафик. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Наркотики, как и многое другое, торговля людьми, проституция, оружие, — это реалии нашего времени. С этим надо бороться. Но ракетами наркотики не победишь», — объяснил белорусский лидер.

Он отметил, что для решения проблемы, возможно, следует искать новые методы.

Лукашенко вместе с тем высказался о венесуэльском коллеге Николасе Мадуро. Он назвал его «героическим мужиком».

    Обсудить
