Лукашенко высказался о борьбе с наркотиками при помощи ракет

Лукашенко: Ракетами наркотики не победишь

Военные действия не помогут решить проблемы общепланетарного масштаба, в числе которых наркотрафик. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Наркотики, как и многое другое, торговля людьми, проституция, оружие, — это реалии нашего времени. С этим надо бороться. Но ракетами наркотики не победишь», — объяснил белорусский лидер.

Он отметил, что для решения проблемы, возможно, следует искать новые методы.

Лукашенко вместе с тем высказался о венесуэльском коллеге Николасе Мадуро. Он назвал его «героическим мужиком».