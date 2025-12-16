Реклама

Из жизни
02:00, 16 декабря 2025Из жизни

Массажист три года ощупывал половые органы клиенток и придумал этому нелепое оправдание

В Австралии массажист три года непристойно ощупывал клиенток и попал под суд
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Freepik

В Австралии суд признал виновным в сексуальном насилии массажиста, который три года непристойно ощупывал клиенток. Об этом сообщает ABC News.

Суд постановил, что в период с 2020 по 2023 год от действий 39-летнего Энтони Брейна пострадали как минимум 18 женщин. 13 из них согласились свидетельствовать против него. По словам пострадавших, во время сеансов массажа Брейн без разрешения прикасался к их половым органам и проникал внутрь пальцами, называя это «внутренним массажем». Также он без согласия женщин массировал им грудь и прикасался к соскам. При этом Брейн рассказывал клиенткам о своих сексуальных предпочтениях и описывал свою жизнь в нудистской коммуне в Европе.

Своим действиям мужчина придумал нелепое оправдание. Он заявил, что используемые им техники интимного массажа якобы допустимы в Европе, однако Австралия еще «не готова к тому, на что он способен». Защита Брейна утверждала, что некоторые его техники «заставляли клиенток чувствовать, что над ними совершается насилие, которого на самом деле не было». Кроме того, адвокатам массажиста удалось найти женщин, которые добровольно соглашались на особые процедуры.

Тем не менее Брейна признали виновным в сексуальном насилии над 13 женщинами. Окончательный приговор ему вынесут 6 февраля 2026 года.

Ранее сообщалось, что в США армейского гинеколога обвинили в домогательствах и тайной съемки на видео голых пациенток во время осмотров. Согласно их искам, врач заставлял их оголять грудь и неподобающим образом прикасался к их гениталиям.

