Москалькова раскрыла судьбу спасенных из зоны боевых действий граждан Украины

Москалькова: Шесть спасенных граждан Украины находятся в Курске

Шесть граждан Украины, спасенных и вывезенных из зоны боевых действий, находятся на данный момент в Курске. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, чьи слова приводит РИА Новости.

«Шесть человек находятся в Курске, вывезенные из зоны боевых действий российскими военными, желающие вернуться в свои семьи к своим родным и близким», — пояснила она.

По словам омбудсмена, Киев до сих пор не дал четкого понимая того, когда украинская сторона будет готова их забрать.

Ранее Москалькова заявила, что 16 декабря с территории Украины вернутся 15 россиян. По ее словам, столько же человек отправятся к близким на Украину.