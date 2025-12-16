Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:24, 16 декабря 2025Экономика

Москвичам назвали годы изменения климата

Синоптик Вильфанд: Климат в Москве изменится
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

К 2050 году климат в Москве изменится. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что погодные изменения наиболее заметны зимой. Так, за 60 лет в Москве средняя январская температура повысилась на 3,1 градуса: было минус 9,3 градуса, стало минус 6,2 градуса.

В настоящее время климатологи располагают разными сценариями развития ситуации. Все зависит от того, сможет ли человечество противостоять увеличению концентрации парниковых газов в атмосфере. Однако полностью остановить потепление невозможно. Согласно прогнозам, оно будет продолжаться до конца XXIII века.

Хотя изменения климата приводят не только к потеплению: некоторые регионы сталкиваются с волнами холода. Также учащаются периоды с сильными дождями и шквалистым ветром. Ситуацию можно охарактеризовать словами «погода нервничает», заключил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в Москве во вторник, 16 декабря, прогнозируется ледяной дождь и гололедица.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о погибшем при нападении на школу в Подмосковье

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    Руководитель российского банка погиб в ДТП

    Украинский стример проиграл 24 миллиона рублей на ставках

    На Западе раскрыли выдвинутый США ультиматум Украине

    На Западе «не захотели думать» о невозможности конфискации российских активов

    Российские врачи раскрыли спровоцированные учебой в школе болезни

    В ВСУ заявили о полном хаосе под Красноармейском

    Стало известно о военных из Колумбии на важном участке СВО

    Напавший на подмосковную школу вооруженный подросток задержан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok