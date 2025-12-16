Москвичам назвали годы изменения климата

Синоптик Вильфанд: Климат в Москве изменится

К 2050 году климат в Москве изменится. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что погодные изменения наиболее заметны зимой. Так, за 60 лет в Москве средняя январская температура повысилась на 3,1 градуса: было минус 9,3 градуса, стало минус 6,2 градуса.

В настоящее время климатологи располагают разными сценариями развития ситуации. Все зависит от того, сможет ли человечество противостоять увеличению концентрации парниковых газов в атмосфере. Однако полностью остановить потепление невозможно. Согласно прогнозам, оно будет продолжаться до конца XXIII века.

Хотя изменения климата приводят не только к потеплению: некоторые регионы сталкиваются с волнами холода. Также учащаются периоды с сильными дождями и шквалистым ветром. Ситуацию можно охарактеризовать словами «погода нервничает», заключил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в Москве во вторник, 16 декабря, прогнозируется ледяной дождь и гололедица.