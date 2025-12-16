Реклама

18:01, 16 декабря 2025Экономика

Москвичей предупредили об опасном явлении

КГХ: Вечером 16 декабря в Москве есть риск гололедицы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вечером во вторник, 16 декабря, на дорогах Москвы есть риск образования гололедицы. Об опасном явлении предупредили жителей столицы специалисты Комплекса городского хозяйства в своем Telegram-канале.

По прогнозам синоптиков, до 16:00 на город должен был обрушиться ледяной дождь. Из-за этого в последующие часы на дорогах может появиться гололедица.

«Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят необходимые регламентные работы», — отметили в ведомстве. Пешеходов призвали быть внимательными и осторожными при выходе на улицу, а автомобилистов — соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал, что пасмурная погода продержится в Москве как минимум до конца текущей недели. При этом снега синоптик не ожидает вплоть до 28 декабря.

