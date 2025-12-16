Мужчина разбил угнанную машину и обвинил в этом пришельцев

В США угонщик поблагодарил полицейских за то, что они спасли его от пришельцев

Житель США угнал машину с оставленными в замке зажигания ключами и разбил ее. Об этом сообщает Dangerous Minds.

Инцидент произошел 8 декабря в городе Ормонд-Бич, штат Флорида. 36-летний Кэлвин Кертис Джонсон угнал BMW 230i Cabriolet 2018 года выпуска стоимостью около 25 тысяч долларов (примерно 1,9 миллиона рублей), воспользовавшись тем, что водитель, гулявший с собакой, оставил внутри ключи. Свидетели отметили, что автомобиль двигался со скоростью более 200 километров в час, прежде чем водитель потерял управление на шоссе. Затем Джонсон врезался в ограждение, и машина загорелась.

Угонщик сумел выбраться из охваченного огнем BMW. Прибывших на место полицейских мужчина поблагодарил за то, что те спасли его от пришельцев и людей Икс, которых он обвинил в преступлении. Он также заявил, что не угнал машину, а «телепортировался» в нее.

Ему предъявлены обвинения в угоне транспортного средства и управлении автомобилем без прав, а прокуратура рассматривает возможность дополнительных претензий за превышение скорости и нарушение ПДД.

Ранее в США утомившаяся женщина угнала машину. Американка Джейми Пауэлл устала идти пешком и украла с заправки припаркованный автомобиль Hyundai Accent 2014 года.