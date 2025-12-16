Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:50, 16 декабря 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о войне роботов

Командир ВСУ Волков: Будут воевать роботы, и мы их будем уничтожать
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Сценарии кино становятся сегодня реальностью: на фронте воюют роботы. Такое заявление в интервью Telegraf сделал командир роты наземных робототехнических комплексов 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волков.

«Будут воевать роботы, и мы их будем уничтожать. Собственно, они уже воюют. То, что еще вчера было кино, сегодня стало реальностью», — рассказал он.

По словам Волкова, сегодняшние роботизированные системы нельзя сравнивать с роботами из фильмов. Он также призвал не забывать, что для управления современными технологиями все еще требуются люди.

Ранее полицейская служба Евросоюза (Европол) в своем докладе спрогнозировала, что к 2035 году может начаться война людей против роботов. По мнению европейского ведомства, жители неблагополучных районов могут выходить на улицы и избивать роботов, которые будут вовлечены в большинство сфер жизни людей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Теперь у Полины есть дом. Правосудие в России есть». Верховный суд отказал Долиной и вернул спорную квартиру Лурье

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Москвичей предупредили об аномальной погоде

    Раскрыты подробности о выселении Долиной из проданной квартиры

    Москалькова раскрыла судьбу спасенных из зоны боевых действий граждан Украины

    Предсказано будущее стоимости аренды жилья в 2026 году

    В Польше подросток вооружился мачете и ворвался в школу

    Женщина похудела на 45 килограммов благодаря операции и пожалела об этом

    В российской школе вспыхнул потолок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok