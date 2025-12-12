Европа испугалась войны людей против роботов

Европол спрогнозировал, что к 2035 году начнется война людей против роботов

Полицейская служба Евросоюза (Европол) в своем докладе спрогнозировала, что к 2035 году может начаться война людей против роботов. С документом ознакомилась британская газета The Daily Telegraph.

Аналитики Европола предположила, что в ближайшее десятилетие роботизированная техника может быть вовлечена почти во все сферы человеческой деятельности «от доставки до уборки», стать «неотъемлемой частью повседневной жизни по всей Европе», даже лишая людей привычных рабочих мест. При этом жители «неблагополучных районов», считают специалисты, могут выходить на улицы и «избивать роботов».

«В такой напряженной обстановке даже незначительные сбои, такие как неправильное назначение лекарств больничным роботом, раздуваются до масштаба национального скандала, подпитывая популистские призывы „ставить людей на первое место“», — прогнозирует Европол.

Ранее в сеть утекли кадры противостояния российского беспилотного летательного аппарата с наземным дроном Вооруженных сил Украины. Беспилотник протаранил наземный дрон и подорвался.