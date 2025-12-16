Реклама

Россия
11:51, 16 декабря 2025Россия

Ученица рассказала о нападении подростка на школу в Подмосковье

Спрятавшаяся при нападении в Подмосковье школьница вспомнила о стуках в дверь
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Спрятавшаяся в классе и забаррикадировавшаяся при нападении подростка на школу в Подмосковье ученица вспомнила о стуке в дверь. Слова ребенка приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам девочки, во время резни она находилась в здании школы. Пока она и другие дети прятались, в дверь начали стучать.

«Сначала все нормально было, потом начали стучать, потом начались крики, беготня», — рассказала о стуках и панике школьница. Стучал ли в дверь напавший или другие дети, искавшие убежища, не уточняется.

Известно, что в поселке Горки-2 в Одинцовском городском округе Московской области школьник с камерой на шлеме напал на людей с холодным оружием. Это произошло в элитной Успенской средней общеобразовательной школе. Сообщается о смерти одного из детей.

