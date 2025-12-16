Реклама

10:30, 16 декабря 2025Силовые структуры

Напавший на подмосковную школу вооруженный подросток задержан

Вооруженный подросток, напавший на подмосковную школу, задержан
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Осташко! Важное»

Правоохранительные органы обезвредили вооруженного подростка, напавшего на школу в поселке Горки-2 Одинцовского района Подмосковья. Об этом сообщает Telegram-канал Mash и публикует видео.

На кадрах видны полицейские, которые усаживают в служебную машину задержанного.

Школьник пришел в учебное заведение в балаклаве и с ножом. Он ранил охранника и детей. В результате ЧП трое пострадали. Один ребенок не выжил.

Напавший успел забаррикадироваться в одном из кабинетов, сообщалось, что он взял заложника. В школе была проведена эвакуация, к месту ЧП прибыл спецназ.

В результате штурма напавшего задержали. Baza также опубликовала видео с места происшествия.

У школы кареты скорой помощи, два реанимобиля и шесть машин правоохранителей.

