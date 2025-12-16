Напавший на подмосковную школу девятиклассник выложил видео атаки в чат класса

В Одинцово напавший на школу девятиклассник выложил видео атаки в чат класса

Напавший на школу в подмосковном Одинцово девятиклассник выложил видео атаки в чат класса. С записью ознакомилась «Лента.ру».

По данным агентства, на кадрах видно, как подросток, вооруженный острым ножом, идет к толпе учеников в сопровождении учительницы. Он спрашивает детей, какой они национальности.

В этот же момент на перехват бежит охранник. Нападавший выпустил ему в лицо струю перцового баллончика и бросился в погоню за одним из младшеклассников, которого нагнал на лестнице и заколол.

16 декабря стало известно о нападении в поселке Горки-2 (Одинцовский городской округ Московской области), где школьник в балаклаве устроил поножовщину. В результате пострадали три человека — охранник и ученики. Для одного из детей ранения стали летальными.