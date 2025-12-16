Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:37, 16 декабря 2025Силовые структуры

Напавший на подмосковную школу девятиклассник выложил видео атаки в чат класса

В Одинцово напавший на школу девятиклассник выложил видео атаки в чат класса
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Напавший на школу в подмосковном Одинцово девятиклассник выложил видео атаки в чат класса. С записью ознакомилась «Лента.ру».

По данным агентства, на кадрах видно, как подросток, вооруженный острым ножом, идет к толпе учеников в сопровождении учительницы. Он спрашивает детей, какой они национальности.

В этот же момент на перехват бежит охранник. Нападавший выпустил ему в лицо струю перцового баллончика и бросился в погоню за одним из младшеклассников, которого нагнал на лестнице и заколол.

16 декабря стало известно о нападении в поселке Горки-2 (Одинцовский городской округ Московской области), где школьник в балаклаве устроил поножовщину. В результате пострадали три человека — охранник и ученики. Для одного из детей ранения стали летальными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье подросток в балаклаве и с ножом напал на элитную школу. Он убил одного человека и ранил двоих. Что известно?

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    В России предложили наказывать граждан за пропаганду домашних родов

    На Украине раскрыли подробности о подготовке к президентским выборам

    Пожилая женщина нашла беглого заключенного у себя в машине

    Культового режиссера признали миллиардером

    На базе российского «Курьера» испытали станцию РЭБ

    Популярного российского стримера увезли в больницу на скорой

    В России отреагировали на призыв главы ВС Британии готовиться к нападению

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok