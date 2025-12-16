Реклама

Силовые структуры
11:16, 16 декабря 2025Силовые структуры

Напавший на школу российский девятиклассник был последователем деструктивного движения

Атаковавший одинцовскую школу ученик был последователем деструктивного движения
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Атаковавший школу в подмосковном Одинцово российский девятиклассник был приверженцем деструктивного молодежного течения. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.

В результате нападения вооруженного ученика в одинцовской школе пострадали три человека — охранник и ученики. Злоумышленник имел при себе нож и перцовый баллончик. Детей из школы эвакуировали, некоторые ученики покинули здание самостоятельно.

Нападавший — 15-летний ученик школы. В момент атаки на учебное заведение на голове у него была надета балаклава.

