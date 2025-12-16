Реклама

21:03, 16 декабря 2025

Наследники Ротшильда не поделили богатства и объявили друг другу войну

Олег Парамонов
Фото: Luc Castel / Getty Images

Наследники Ротшильда объявили друг другу войну из-за коллекции произведений искусства в замке Шато де Преньи под Женевой. Об этом сообщает издание The Guardian.

Конфликт вспыхнул между 93-летней баронессой Надин де Ротшильд и вдовой ее единственного сына — 60-летней Ариан де Ротшильд. Они не поделили бесценные предметы старины и картины, хранящиеся в Шато де Преньи — замке Ротшильдов, который называют «мини-Лувром»

По слухам, в коллекции есть шедевры Гойи, Рембрандта и Эль Греко, которых не видела публика. Старая баронесса хочет открыть в Женеве музей и выставить там богатства, которые она якобы унаследовала от мужа. Ариан против: она считает, что собрание Ротшильдов должно остаться в замке и сохраниться в целости.

В судебных документах Ариан заявила, что ее престарелая родственница действует под влиянием своих советников. Она провела параллель с делом наследницы L'Oréal Лилиан Бетанкур: в 2011 году ее дочь пыталась признать женщину недееспособной после того, как та подарила около миллиарда евро молодому фотографу.

Обе стороны уже добились частичных решений, но разбирательство продолжается. Ариан пыталась запретить Надин использовать имя мужа и проиграла. Надин, в свою очередь, утратила право бывать в замке. Третий иск — об определении права собственности на произведения искусства и предметы интерьера — все еще рассматривается в суде.

Баронесса Надин де Ротшильд (в девичестве — Надин Лопиталье) родилась в 1932 году в бедной французской семье. В 14 лет она бросила школу и пошла работать на автозавод Peugeot. С 16 лет была натурщицей, позирующей для художников, затем моделью и актрисой. В начале 1960-х познакомилась с миллиардером Эдмоном Ротшильдом, который спустя несколько лет стал ее мужем.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 81-летнего миллиардера лишили водительских прав за превышение скорости. Это было уже четвертое нарушение на его счету.

