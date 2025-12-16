Реклама

20:19, 16 декабря 2025

Найдена проблема мирного плана Трампа по Украине

Политолог Малинин: План США по Украине будет очень сложно реализовать
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине будет очень сложно реализовать даже в случае согласия Киева на территориальные уступки. Об этом «Ленте.ру» заявил соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества, политолог Алексей Малинин.

Даже если Украина перестанет отвергать мирные инициативы и какая-то мирная сделка будет подписана, ее еще нужно будет реализовать. А это, увы, тоже очень тонкий лед, который запросто ломается

Алексей Малининсоучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества

Политолог отметил, что в настоящий момент США, Украина и Европа пытаются согласовать позицию по двум ключевым вопросам: территориальные уступки и гарантии безопасности для Киева. Он предположил, что из-за позиции президента Украины Владимира Зеленского Западу будет проще достичь компромисса в области гарантий безопасности, чем договориться о территориальных уступках России.

«Правда, эти два вопроса являются ключевыми, и разночтения в них делают любую разрабатываемую конструкцию мира шаткой», — подчеркнул эксперт.

По мнению Малинина, гарантии безопасности, аналогичные статье 5 устава НАТО, без вступления Украины в альянс и ввода западных войск на территорию страны могут стать компромиссным вариантом. Он добавил, что все участники конфликта на Украине понимают туманные перспективы Киева.

Ранее Зеленский рассказал о двух гарантиях безопасности Украины. Однако, по его словам, Киев до сих пор не получил четкого ответа о военной реакции партнеров в случае вооруженного конфликта.

