Экономика
15:22, 16 декабря 2025

Суды из-за российских активов сочли рискованными для Евросоюза

Экономист Свириденко: Борьба РФ за свои активы очень рискованна для Евросоюза
Кирилл Луцюк

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Россия поступила правильно и своевременно, начав судебную борьбу за свои активы, замороженные в Европейском союзе. Об этом заявил исполнительный директор Института экономики роста имени П. А. Столыпина Антон Свириденко. Его процитировала радиостанция «Говорит Москва».

По его мнению, после того как власти ЕС сделали заморозку бессрочной, откладывать дальнейшие разбирательства было недопустимо. Кроме того, Свириденко считает, что в перспективе следует перенести рассмотрение этого дела из российских судов в международные. Однако Европейский союз ищет способы застраховать себя от того, чтобы в его суды можно было подавать такие иски.

Решение Москвы начать судебный процесс, по словам экономиста, окажется очень рискованным для Европейского союза, где понимают, что любая страна, попавшая в похожую ситуацию, будет действовать аналогичным образом.

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, избежать конфискации активов России вряд ли удастся, так как власти Европейского союза могут просто переписать правила и принять решение квалифицированным большинством.

