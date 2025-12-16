Названы указывающие на измену во время корпоратива перемены в поведении партнера

Консультант по вопросам отношений Рейчел Ллойд перечислила признаки, указывающие на измену партнера во время корпоратива. Ее цитирует Daily Mail.

По словам Ллойд, согласно опросам, в декабре число супружеских измен вырастает на 25 процентов. Эксперт уверена, что основным местом предновогодних интрижек становится работа и корпоративные мероприятия. «Человек, который всегда закатывал глаза из-за проведения офисного "Тайного Санты", внезапно воодушевлен всеми праздниками с коллегами, это может быть признаком измены», — заявила коуч.

Также, по ее словам, подозрительно, если супруг или супруга слишком тщательно собирается на вечеринку или выбирает вызывающие наряды для нее, особенно если обычно он (или она) так не делает. Ллойд добавила, что во время интрижки у человека в целом меняется поведение. Например, он чаще выпивает, постоянно уходит, чтобы выбросить мусор или погулять с собакой и чаще инициирует секс. Эксперт объяснила, что таким образом изменники стараются замаскировать чувство вины, а заодно пресечь любые подозрения.

При этом Ллойд указала, что если подозрения возникают, нечестный партнер старается перевести неприятный разговор в шутку, но при этом сам часто не может сдержать раздражение и критикует партнера. Последним признаком она назвала скрытность при использовании мобильного телефона и других гаджетов.

Ранее психолог и коуч по отношениям Тереза ​​Эрреро Маорту подсказала парам, как меньше ссориться перед Новым годом. По ее словам, чтобы избежать конфликтов, на претензии партнера нужно отвечать не сразу, а после глубокого вдоха или минутной паузы.