20:27, 12 декабря 2025Забота о себе

Парам подсказали способы избежать ссор перед Новым годом

Психолог Маортуа: Глубокий вдох перед ответом партнеру поможет избежать ссор
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Syda Productions / Shutterstock / Fotodom

Психолог и коуч по отношениям Тереза ​​Эрреро Маортуа заявила, что перед Новым годом пары часто ссорятся, потому что меняется распорядок дня, почти не остается личного пространства, появляется больше обязательств и завышенных ожиданий. В беседе с изданием Hola она подсказала партнерам способы избежать предпраздничной ругани.

«Первое, что нужно сделать, — это снизить эмоциональную реактивность. Прежде чем ответить партнеру на претензию, остановитесь, сделайте глубокий вдох или на минуту смените комнату», — отметила Маортуа.

Во-вторых, она посоветовала во время ссор не делать какие-либо предположения и не интерпретировать слова партнера по-своему. Вместо этого необходимо прямо спросить человека, что он хочет сказать. Этот прием поможет избежать непонимания, пояснила специалистка.

«Общайтесь уверенно, говоря от своего имени. Фразы, выражающие потребность, а не нападки, успокаивают», — дала еще одну рекомендацию психолог. В заключение она призвала проявлять эмпатию, а также не припоминать во время ссоры старые обиды.

Ранее психолог Сильвия Северино объяснила, почему трудно выкинуть бывших партнеров из головы. Она утверждает, что навязчивые мысли на эту тему являются результатом многочисленных химических процессов в мозге.

    Обсудить
