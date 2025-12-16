Омбудсмен подтвердила нападение подростка с ножом на школьников в Подмосковье

Мишонова подтвердила нападение подростка с ножом на учеников в школе в Одинцово

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова подтвердила нападение подростка с ножом на учеников в школе в поселке Горки-2 в Одинцово. Комментарий по ситуации она привела в Telegram-канале.

Омбудсмен отметила, что есть пострадавшие. По ее информации, в школе продолжают работать правоохранительные органы.

Мишонова пообещала, что вся помощь и поддержка детям и взрослым будут оказаны. «Мотивы этого преступления выясняет следствие», — написала она в посте.

Дополнение: омбудсмен заявила, что одного ребенка спасти не удалось.

До этого сообщалось, что вооруженный ножом подросток смертельно ранил одного ученика. Как пишут СМИ, им оказался четвероклассник.

Утром во вторник, 16 декабря, стало известно, что подросток в балаклаве устроил поножовщину в Успенской СОШ в поселке Горки-2. Среди пострадавших охранник и учащиеся.