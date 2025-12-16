Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:03, 16 декабря 2025Путешествия

Пассажир нашел хитрый способ пронести наркотики в аэропорт и все равно попался полиции

Пассажир сговорился с сотрудником аэропорта в США о контрабанде наркотиков
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: EQRoy / Shutterstock / Fotodom

Пассажир нашел хитрый способ пронести контрабанду на борт самолета, но все равно попался полиции. Об этом сообщило издание PYOK.

Инцидент произошел в марте 2024 года. 39-летний Дэвид Исли оказался под угрозой тюрьмы за то, что сговорился с сотрудником аэропорта и купил у него служебный пропуск. С его помощью мужчина избежал досмотра перед вылетом из Филадельфии в Атланту, США, и проник в зону, предназначенную для персонала.

Материалы по теме:
«Они не знали, что везут» Наркоторговцы в России вернулись к схеме из 1990-х. Как она может заменить закладки?
«Они не знали, что везут»Наркоторговцы в России вернулись к схеме из 1990-х. Как она может заменить закладки?
10 августа 2021
Виновных в контрабанде 360 кило кокаина при российском посольстве отправили в тюрьму. Какие вопросы остались без ответов?
Виновных в контрабанде 360 кило кокаина при российском посольстве отправили в тюрьму.Какие вопросы остались без ответов?
21 января 2022

Однако в коридоре Исли встретил сотрудников службы безопасности, которых попытался убедить в том, что опаздывает на рейс. При этом в его пакете охранники обнаружили шесть бутылок с сиропом прометазина — этот лекарственный препарат используют для создания наркотика. Мужчину и его сообщника в воздушной гавани арестовали. В декабре 2025 года суд приговорил злоумышленника к двум месяцам домашнего ареста и 26 месяцам условного срока за уклонение от требований службы безопасности аэропорта.

Ранее россияне перевозили большую партию марихуаны в Таиланде и попались полиции. У 34-летнего Ивана и 35-летнего Марка на месте преступления изъяли мешки с наркотиком, 2 ноутбука, 7 телефонов и 20 флэшек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Напавший на школу в Одинцово девятиклассник признал вину

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    Меган Маркл отказалась навещать отца в больнице после ампутации ноги

    Захарова прокомментировала потасовку в Раде фразой «она ему дала»

    В России порассуждали о «писдильной вакханалии» в переговорах по Украине

    Европейскую страну с замороженными активами РФ призвали сократить долговую нагрузку

    Ученица школы в Одинцово рассказала об устроившем резню подростке

    Стали известны подробности о новом направлении наступления ВС России после Волчанска

    Пирожки и сэндвичи стали «задвигать» обычный хлеб в предпочтениях москвичей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok