Пассажир нашел хитрый способ пронести наркотики в аэропорт и все равно попался полиции

Пассажир сговорился с сотрудником аэропорта в США о контрабанде наркотиков

Пассажир нашел хитрый способ пронести контрабанду на борт самолета, но все равно попался полиции. Об этом сообщило издание PYOK.

Инцидент произошел в марте 2024 года. 39-летний Дэвид Исли оказался под угрозой тюрьмы за то, что сговорился с сотрудником аэропорта и купил у него служебный пропуск. С его помощью мужчина избежал досмотра перед вылетом из Филадельфии в Атланту, США, и проник в зону, предназначенную для персонала.

Однако в коридоре Исли встретил сотрудников службы безопасности, которых попытался убедить в том, что опаздывает на рейс. При этом в его пакете охранники обнаружили шесть бутылок с сиропом прометазина — этот лекарственный препарат используют для создания наркотика. Мужчину и его сообщника в воздушной гавани арестовали. В декабре 2025 года суд приговорил злоумышленника к двум месяцам домашнего ареста и 26 месяцам условного срока за уклонение от требований службы безопасности аэропорта.

