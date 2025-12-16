Реклама

19:27, 16 декабря 2025Россия

Песков рассказал о работе Путина с вопросами граждан

Песков заявил, что Путину направляют подборки с вопросами на прямую линию
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президенту России Владимиру Путину направляют подборки с вопросами граждан, поступающими на прямую линию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит РЕН ТВ в Telegram.

«Это сразу все систематизируется, и какие-то области и ответственные ведомства сразу мы видим, и по регионам, и по всей стране, и на федеральном уровне, то есть возможность, президенту какие-то справки готовить», — пояснил он.

Официальный представитель Кремля также добавил, что профильные ведомства уделяют этому вопросу очень большое внимание и быстро работают.

Ранее стало известно, что программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая совместит в себе прямую линию с большой пресс-конференцией президента России, начнется в 12:00 по московскому времени 19 декабря. Песков до этого заявил, что интерес россиян к предстоящему мероприятию оценивается как высокий.

