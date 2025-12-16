Появились официальные данные о пострадавших при нападении на школу в Подмосковье

СК возбудил дело после нападения на школу в Подмосковье, пострадали двое

Следователи возбудили уголовное дело после вооруженного нападения подростка на подмосковную школу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Напавший нанес удар ножом охраннику и ученику. Ребенок не выжил. Охранник в тяжелом состоянии госпитализирован. Произошедшее квалифицировано по статье 105 («Убийство») УК РФ.

В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места преступления, выясняют обстоятельства и мотив нападения.

Девятиклассник пришел в учебное заведение в балаклаве и с ножом. В школе была проведена эвакуация, к месту ЧП прибыл спецназ.

В результате штурма напавшего задержали. Baza также опубликовала видео с места происшествия.

У школы кареты скорой помощи, два реанимобиля и шесть машин правоохранителей.