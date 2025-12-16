Реклама

21:24, 16 декабря 2025

Президент Финляндии заявил о зависимости урегулирования на Украине от уступок Киева

Стубб: Урегулирование конфликта зависит от готовности Киева уступить территории
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Урегулирование конфликта на Украине зависит от готовности Киева уступить территории в обмен на гарантии безопасности. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб, его слова приводит издание Helsingin Sanomat.

«В конечном счете все сводится к тому, готова ли Украина уступить территории и получить взамен гарантии безопасности США», — высказался он.

Стубб отметил, что гарантии безопасности имеют «четкую структуру».

«Украина в первую очередь возьмет ответственность за собственную безопасность, ее будет поддерживать Европа или "коалиция желающих", а окончательную гарантию предоставляют США», — подчеркнул президент Финляндии.

Ранее газета Bild сообщила, что Стубб выступает посредником между США и Украиной на переговорах в Берлине по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Роль Стубба, как указывает издание, сводится к «челночной дипломатии» в этом диалоге.

